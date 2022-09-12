С учетом того, что Мариуполь и Волноваха - это не оккупированные, а уничтоженные врагом города, отметил он.

Контроль Украины, несмотря на все попытки врага, остается постоянным над 45% Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, насколько крепки силы украинского сопротивления на временно оккупированной территории Донбасса и конкретно Донецкой области.

"Последствиями сопротивления, действий в первую очередь наших защитников - ВСУ, я считаю то, что Донетчина, одна из таких крупнейших, которая подвергалась и еще подвергается нашествию врага, - но контроль, несмотря на все их попытки, остается постоянным над 45% области. Это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха - это не занятые города врагом, а уничтоженные города врагом", - подчеркнул Кириленко.

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Он рассказал также, есть ли связь с представителями сил сопротивления на временно оккупированных территориях.

"Относительно сопротивления, конечно я понимаю, какие процессы происходят. Я понимаю, как мы будем действовать вместе, в том числе с представителями сопротивления, для того, чтобы в дальнейшем проводить деоккупацию территории. И налаживать все процессы, от органов власти и в первоочередной помощи деоккупированным в дальнейшем территориям Донбасса", - подчеркнул Кириленко.

Напомним, за сутки российские оккупанты убили 10 мирных жителей Донетчины.

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