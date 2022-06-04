Вопрос упирается лишь в достаточном количестве западного оружия.

Украинская армия сможет в полной мере перейти в контрнаступление после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве. По темпам – это вторая половина июля или август.

С таким прогнозом выступил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью DW.

Он отметил, что сегодня украинские защитники и защитницы уже ведут отдельные контрнаступления на Юге страны, но они станут более интенсивными, когда Украина получит все, что ей нужно.

Когда это случится, продолжает Арестович, будет сформировано по меньшей мере 4-5 полноценных бригад, которые смогут перейти в полноценное наступление.

По темпам – это вторая половина июля или август – добавил он.

Продвижение вооруженных Сил Украины на Юге

Как сообщалось, наши защитники и защитницы смогли продвинуться на 8-10 километров на отдельных отрезках Херсонского и Запорожского направлений. ВСУ выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов.

"Украинские военные, стремясь рассеять российские силы начали контрнаступление в Херсонской области, которую русские считали настолько контролируемой, что попыталась ввести там рубль", – так успешную контратаку ВСУ на херсонском направлении описывает газета The New York Times.

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