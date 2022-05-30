Аналитики газеты объяснили, что означает открытие нового фронта на юге Украины.

Украинские военнослужащие, стремясь рассеять российские силы, в воскресенье начали контрнаступление в Херсонской области, которую РФ считала настолько контролируемой, что попыталась ввести там рубль.

Так успешную контратаку ВСУ на херсонском направлении описывает американская газета The New York Times.

Аналитики отмечают, что удар ВСУ на юге пришелся на тот момент, когда украинские защитники сражаются на востоке, пытаясь сдержать оккупантов.

"Открытие нового фронта показало, что, когда речь идет о территории Украины, мало что остается неизменным, поскольку каждая сторона пытается использовать меняющиеся стратегически уязвимые места противника. Эта нестабильность обещает только возрасти, поскольку Украина получит более совершенную дальнобойную артиллерию, а вскоре, возможно, и американские ракеты", - пишет NYT.

Авторы напоминают, что Херсон первым из украинских городов попал под оккупацию в 2022 году после того, как россияне зашли из Крыма. После Москва использовала город как плацдарм для операций на юге Украины.

Последние недели оккупанты сосредоточили усилия на строительстве укрепление в Херсонской области, что подтверждала украинская разведка. NYT при этом напоминает, что в оккупированном Херсоне активизировалось партизанское движение среди местных патриотов.

Были ли готовы оккупанты к украинской контратаке - неясно, добавляют аналитики.

"Украина несколько дней сообщала о контрнаступлении, хотя и заявила, что для такого маневра потребуются западные артиллерийские системы, обещанные США и другими союзниками. В воскресенье было неясно, какую артиллерию Украина использовала в своем контрнаступлении... С любым оборудованием, которое у нее есть под рукой, в воскресенье Украина, похоже, посылает сигнал России о том, что она не будет просто играть в обороне на поле боя, выбранном Россией. Вместо этого Украина, похоже, перекраивает карту, чтобы включить в нее те места, где ослабленные и сильно пострадавшие российские силы сами окопались на оборонительных позициях", - отмечают авторы материала.

Контратака ВСУ под Херсоном

Как писал УНИАН, накануне советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на Бериславском направлении и уже продвинулись на 9 километров. По его словам, оккупантов выбивают из третьей линии обороны, которую те выстраивали ранее. В ОК "Пивдень" говорят, что вследствие контрнаступательных действий на юге враг понес существенные потери и занял оборону на невыгодных и недооборудованных позициях.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что российские войска стараются оборудовать позиции, построить военные базы и закрепиться в Херсонской области, однако они не успеют этого сделать.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны обязательно будет освобожден. По его словам, "это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года".