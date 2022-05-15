Сейчас русских на многих направления перегруппировывают свои войска.

Вооруженные силы Украины на днях атаковали российский пункт управления очень высокого уровня в Херсонской области.

Об этом в интервью Фейгину сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, в результате удара цель детонировала несколько часов.

"Мы накрыли пункт управления очень высокого уровня в Херсонской области. Не ниже бригадного, а может, и выше… Для Правобережья это очень высокий уровень. И там боекомплект детонировал где-то 3-4 часа. Такая замечательная история случилась", - рассказал Арестович.

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Противник доукомплектовывает свои войска и перегруппировывает, чтобы возобновить наступление в направлении на Славянск и Барвенково.

В Генштабе добавили, что противник делает шаги для перегруппировки своих сил на Слобожанском направлении, пополняет запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов для восстановления способностей к наступлению.

ПО мнению британских разведчиков, наступление русских на Донбассе потеряло темп. Вряд ли враг сможет значительно активизироваться в течение следующих 30 дней.

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