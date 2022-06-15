Алексей Арестович не считает эти поставки адекватными нуждам и запросу Украины.

Советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал решение США выделить Украине еще 18 гаубиц M777.

Об этом он заявил во время разговора с Марком Фейгиным.

По его мнению, этого хватает, чтобы сделать очень неприятно российским войскам, но нужно больше.

"Много это или мало? Ну, чтобы сделать очень неприятно российским войскам, в принципе, хватает. Это позволит выигрывать контрбатарейную стрельбу и выносить тылы российской группировки на одном-двух направлениях на 1300 километровом фронте. Даже три машины, поставленные в рядочек, - это крупные неприятности для наступающих, или обороняющихся", - если мы пойдём в наступление", - сказал он.

В то же время Арестович не считает эти поставки адекватными нуждам и запросу Украины: "Реально нам нужно раза в 2-3 больше, хотя бы в два. Может быть, ещё дадут".

Как сообщал УНИАН, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал, что предусматривает новый пакет помощи Украине на 1 млрд долларов. По его словам, этот пакет будет включать управляемые снаряды для реактивных систем залпового огня. Кроме того, в пакет помощи войдет 18 гаубиц M777 и 18 тактических транспортных средств для буксировки этих гаубиц, а также 36 тысяч снарядов с калибром 155 мм.

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