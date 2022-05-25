Советник главы ОП эмоционально прокомментировал "мирные" инициативы некоторых стран.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович эмоционально отреагировал на предложения Украине от некоторых стран Европы "поделиться территориями" с Россией.

Об этом он сказал в прямом эфире у Марка Фейгина.

По его словам, подобные "инициативы" озвучиваются на фоне давления РФ на фронте и возможных попыток нового наступления на Киев, Чернигов и Сумы.

"Для чего эта "вилочка"? Это как раз для из блеющих западных союзников, которые рассказывают, что Кремль стремится к миру, мол, это Киев не хочет, давайте надавим на него. России - всего-то нужно, делов-то - Запорожская и Херсонская область! А дальше новое мирное соглашение в Европе, украинцы должны "умерить свои аппетиты". И на этом мы установим всеобъемлющий мир в Европе, бизнес as usual. Преодолеем страшную продовольственную небезпеку", - сказал Арестович.

Далее он предупредил, что начинает нецензурную лексику.

"Я сейчас перейду на мат… Я сегодня страшно злой, глядя на всё это. А не пошли бы вы на**й, долбо*бы, бл**ь?! С такими предложениями, бл**ь, немножко поторговать украинской территорией? Вообще о*ерели там, бл**ь? У нас кровь, у нас дети умирают… Выкусите, бл**ь. Никогда такого не будет", х заявил советник главы ОП.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что Италия, Венгрия и Кипр поддержали внесение в проект итогового заявления заседания ЕС 30-31 мая пункта о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным агентства, с инициативой выступила Италия. Её поддержали только Венгрия и Кипр, критически настроенные по отношению к новому пакету европейских санкций против России.

Как известно, Венгрия выступает против нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен запретом на продажу недвижимости гражданам РФ, отмечает Reuters.