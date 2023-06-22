По его словам, вход ВСУ в Крым будет условием, но не критической точкой для решения Путина.

Вероятность применения Россией ядерного оружия есть, если будет угроза для Крыма, ведь полуостров - "жемчужина в короне Путина".

Такое мнение высказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович во время стрима с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Главным условием является заход украинских Вооруженных сил в Крым. Точнее, не условием, а критической точкой. Потому что Крым - это жемчужина в короне Путина... Он попытается прибегнуть к ядерному шантажу, приведением, например, к повышенной боевой готовности, угрозами, соответствующими попытками влиять на мировое сообщество... Ядерного блефа будет много", - говорит Арестович.

Экс-советник ОП подчеркнул, что для применения ядерки нужны исключительные условия. В то же время Китай, Индия и Турция очень сильно против этого. А это главные партнеры России сейчас.

Вероятность ядерного удара - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна". Глава Белого дома осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав соответствующее заявление Путина "абсолютно безответственным".

В то же время в ГУР заявили, по состоянию на сейчас нельзя говорить о повышенный риск применения ядерного оружия против Украины. Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не пойдет на ядерный удар по Украине. По его словам, у власти в РФ "не так много идиотов".

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор Владимир Путин не готов применить ядерное оружие, хоть и переместил часть арсенала в Беларусь.

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