Впрочем, президент не может утверждать это наверняка, ведь Путин потерял связь с реальностью.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор Владимир Путин не готов применить ядерное оружие, хоть и переместил часть арсенала в Беларусь.

Как заявил Зеленский в интервью BBC, Путин стал опасным для Украины с 2014 года, когда оккупировал первую из наших территорий. Впрочем, он вряд ли прикажет применить ядерное оружие.

"Я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он его очень любит. Но я не могу сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью, которая в 21 веке развязала полномасштабную войну против своего соседа", - сказал Зеленский.

Вероятность ядерного удара - прогнозы

Накануне президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна". Глава Белого дома осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав соответствующее заявление Путина "абсолютно безответственным".

В ГУР вчера подчеркивали, что по состоянию на сейчас нельзя говорить о повышенный риск применения ядерного оружия против Украины, хотя такая угроза со стороны РФ гипотетически существует всегда.

Кроме того, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не пойдет на ядерный удар по Украине. По его словам, у власти в РФ "не так много идиотов".

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