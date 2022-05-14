По словам президента, для соответствующих переговоров привлечены все в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками.

Сейчас идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Не прекращаем попыток спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывоз тяжелораненых, медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу", - сказал глава государства.

По его словам, для соответствующих переговоров привлечены все в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками.

Ситуация на "Азовстали":

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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