Российский вертолет с экипажем удалось поразить из переносного зенитно-ракетного комплекса.

На Таврическом направлении одно из механизированных подразделений Сил оборон Украины уничтожило российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении", - подчеркнул Тарнавский.

В то же время, на Таврическом направлении основные наступательные усилия противник сосредотачивает на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях. Тарнавский отметил, что украинские воины продолжают устойчиво держать оборону в операционной зоне ОСУВ "Таврия".

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"Общие потери противника за прошедшие сутки составили: 409 оккупантов и 34 единицы военной техники, не учитывая БПЛА. В частности, это 7 танков, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 вертолет, 6 автомобилей и 5 единиц спецтехники. Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 178 БПЛА различных типов", - добавил бригадный генерал.

При этом, за сутки российский агрессор нанес 56 авиаударов, провел 64 штурмовых действия и совершил 919 артобстрелов.

Уничтожение российского вертолета

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ речь шла об уничтожении одного российского вертолета.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, с февраля 2022 года, Силами обороны Украины уничтожено 325 вертолетов и 332 самолета.

Российские оккупанты при штурмах Авдеевки активно применяют самолеты и вертолеты и сбрасывают управляемые авиабомбы.

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