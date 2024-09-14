Когда россияне получают время на укрепление обороны, украинцам становится сложнее эффективно бить по территории РФ, отметил аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и на территории РФ возле украинской границы многие российские военные объекты действительно должным образом не защищены.

Вражеские объекты могут иметь защиту в форме персонала, который охраняет его на земле, или в форме укрытия для основного оборудования, например, самолетов, об этом OSINT-аналитик из США Брэди Африк рассказал "Радио Свобода". "Действительно, многие российские военные цели и объекты на российской территории вблизи украинско-российской границы не защищены должным образом", - заявил эксперт.

По его словам, предоставление противнику времени на подготовку и укрепление обороны затрудняет украинской стороне нанесение эффективных ударов по вражеской территории.

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"Украина, например, недавно нанесла удар по авиабазе Мариновка, где было несколько самолетов, защищенных укрытиями. Этих укрытий не существовало всего несколько лет назад, и они были построены Россией во время фактического вторжения", - заявил аналитик.

Интересные новости Украины о войне - что сообщалось

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) отмечал, что более 200 российских военных целей у границы с нашей страной находятся в зоне действия тактических баллистических ракет ATACMS в районах, которые кажутся небрежно защищенными.

Украинская сторона уже не раз просила западных партнеров разрешить ей бить по территории РФ предоставленным Западом дальнобойным оружием. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков обреченно высказался насчет того, позволят ли Украине бить по России американскими ракетами ATACMS. По его мнению, "скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности".

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