Спикер диктатора полагает, что в СМИ идет некая кампания насчет решения по ударам, направленным против России.

В центре внимания американские ракеты ATACMS. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков обреченно высказался насчет того, разрешат ли Украине бить по России таким вооружением.

Пресс-секретарь главаря РФ заявил, что "скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности". Слова спикера диктатора привело вражеское "РИА Новости".

"…в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения", - сказал Песков.

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Продолжается война в Украине - что уже сообщалось об ударах по территории РФ

Западные партнеры разрешили нашим воинам наносить ответные удары по российским силам на приграничной территории. Стоит отметить, что Киев уже не раз говорил о том, что украинским войскам необходимо разрешить быть вглубь территории РФ западным вооружением, чтобы разрушать объекты, которые позволяют россиянам продолжать полномасштабную войну.

11 сентября в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми. Агентство Reuters писало, что главный американский дипломат хочет услышать, в частности, от президента Владимира Зеленского, как Штаты могут помочь Киеву достичь целей, которых он хочет добиться в войне против россиян.

Ранее американский президент Джо Байден говорил, что его администрация прорабатывает вопрос снятия ограничений на использование Украиной против РФ дальнобойного оружия.

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