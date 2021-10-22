Гарри Табах прокомментировал возмущение Кремля планами Украины вступить в Североатлантический Альянс.

Россия будет и дальше противодействовать членству Украины в НАТО, однако в "лобовую атаку" из-за этого не пойдет.

Такое мнение высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, пишет "Обозреватель".

"Эту инициативу Россия уже потеряла, да и Украина уже не та, украинская армия уже не та, и отношения с миром уже не такие, как в 2014 году", - заявил он.

Офицер также подчеркнул, что Россия не имеет права диктовать вектор развития другому государству. Так он прокомментировал недавние заявления Кремля о том, что вступление Украины в НАТО - это "худший сценарий" для РФ.

"Я не понимаю этого заявления. Украина - суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно. Другое государство не может ей диктовать, с кем дружить, а с кем не дружить, с кем заниматься бизнесом, а с кем не заниматься", - говорит Табах. И в то же время признает наличие оснований для беспокойства Кремля.

"Альянс будет защищать Украину уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности", - пояснил он, добавляя, что, видимо, именно из-за этого и переживает Кремль.

"Но их переживания - это их проблема", - отметил офицер.

Говоря о дальнейших шагах Путина по сдерживанию евроатлантической интеграции Украины, Табах спрогнозировал, что он будет действовать "в КГБ-шном стиле". То есть - нести раскол в Украину, в общество - на религиозной, этнической, территориальной почве и тому подобное. "То, что он делает везде", добавляет военный.

Он также успокоил Россию, что НАТО не представляет для нее угрозы, поскольку первым ни на кого не нападает.

"Он только защищает тех, на кого напали", - резюмирует Табах.

Реакция Кремля на курс Украины в НАТО

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что "вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием". "Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

В ответ глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение Российской Федерации относительно вступления Украины в НАТО.

Автор: Юрий Годован