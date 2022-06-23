Предатель был родом из Луганска.

Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего сотрудника "Беркута" Александра Астахова, который воевал на стороне российской армии.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Twitter.

"Предателя догнала карма. Слава нации! Смерть врагам", – написал он, опубликовав фото предателя.

Известно, что Астахов был родом из Луганска.

Потери России на войне в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с начала широкомасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 34 430 личного состава.

Также армия РФ потеряла:

танков ‒ 1 504,

боевых бронированных машин ‒ 3 632,

артиллерийских систем – 756,

РСЗО – 240,

средства ПВО – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 183.

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