Вооруженные силы Украины ликвидировали бывшего сотрудника "Беркута" Александра Астахова, который воевал на стороне российской армии.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Twitter.
"Предателя догнала карма. Слава нации! Смерть врагам", – написал он, опубликовав фото предателя.
Известно, что Астахов был родом из Луганска.
Потери России на войне в Украине
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с начала широкомасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 34 430 личного состава.
Также армия РФ потеряла:
- танков ‒ 1 504,
- боевых бронированных машин ‒ 3 632,
- артиллерийских систем – 756,
- РСЗО – 240,
- средства ПВО – 99,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 183.