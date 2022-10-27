По его словам, HIMARS все равно в кого лететь.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия вербует в Афганистане бывших военнослужащих наиболее боеспособного подразделения афганской Национальной армии.

Свое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Возможно кто-то и согласится, я не знаю. Это лишний раз показывает, что великая держава, еще 30 лет подавляющая Афанстан своей военной мощью, теперь просит, чтобы приехали спасли", - сказал Арестович.

По его словам, у РФ нет квалифицированной пехоты, поэтому сейчас идет скупка наемников.

"Ракете HIMARS все равно в кого лететь. Элитный или не элитный, какой угодно", - добавил он.

Арестович подчеркнул, что у украинских бойцов мотивация намного выше, чем у любого наемника. Также он отметил, что речь идет не только о Вооруженных силах Украины, но и Нацгвардии, Госпогранслужбе и Нацполции.

"Все силы обороны наши намного мотивирование, чем любой наемник, который приехал сюда. Потому что бьемся за выживание, за дома. Наш солдат понимает,что если он проиграет, то у него за спиной жена и дети. А афганские моджахеды за что будут воевать в Украине?" - спросил он.

"Локальные успехи возможны, привезут их 1000 человек, они возьмут какое-то село. После чего по этому селу отработают HIMARS и на этом все закнчится", - добавил он.

Россия вербует наемников на войну в Украине

Ранее Foreign Policy писал, что Россия ищет людей среди членов элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана. В России рассчитывают, что они могут сыграть важную роль на войне в Украине.

По оценкам издания, в Афганистане и соседних странах осталось от 20 000 до 30 000 афганских добровольцев-коммандос.

За вербовкой этих людей може стоять российская частная военная компания "Вагнера".

Как известно, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Ранее в украинской разведке сообщили, что на войну в Украине "Вагнер" рекрутирует даже заключенных с ВИЧ и гепатитом C.

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