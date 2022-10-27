Эти коммандос и в какой-то мере подготовлены, но совсем не мотивированы.

Попытка вербовки Россией афганских спецназовцев логически проистекает из ее тесных связей с "Талибаном" и другими террористическими режимами.

Об этом в эфире "Настоящего времени" заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Данилов добавил, что хоть эти коммандос и в какой-то мере подготовлены, но совсем не мотивированы.

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"Они не представляют из себя угрозы. Какая-то часть смогла выехать в Пакистан либо даже в Иран и сейчас находится там, как в регионе, так и за его пределами. И относительно небольшая часть в Таджикистане. Но это опять-таки не десятки тысяч и даже не тысячи", - объяснил Данилов.

На вопрос, может ли как-то повлиять на ход войны знание спецназовцев тактики США, эксперт ответил: "Я не думаю, что может. Они все равно будут действовать в составе российских подразделений, они не будут представлять из себя какой-то одной силы, тем более решающей силы".

В качестве примера Данилов упомянул о ситуации, когда Иран был вынужден прислать к линии фронта своих специалистов по дронам, потому что российские военные так ничему и не научились.

"Чему могут научить россиян афганские бойцы, которые прошли обучение в Америке? Они не воспринимаются как пример. Культурно они воспринимаются как что-то низшее, а не те, у кого надо учиться", - объяснил Данилов.

Россия вербует "свежее мясо" на войну против Украины

Ранее Foreign Policy со ссылкой на источники писал о вербовочной кампании России в Афганистане. Якобы представители РФ связываются со спецназовцами, которые прошли американскую подготовку, для боев в Украине.

Тогда эксперты отмечали, что эти эти силы в целом были некомпетентными и передали страну талибам за считанные недели.

Участилась вербовка Россией и зэков. Заключенных за убийства, изнасилования и торговлю наркотиков сразу перебрасывают на горячие участки фронта.

На начало октября в ЧВК "Вагнера" уже воюет более половины из 8 тысяч завербованных зэков.

Паралельно в России начался осенний призыв в армию. По итогам частичной мобилизации, в армию РФ мобилизировали более 400 тысяч лиц.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 69 220 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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