Возможно, после атаки российская сторона решит перебазировать сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики, отметил эксперт.

Поражение на российском аэродроме "Сольцы" дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 является личным фиаско диктатора Владимира Путина.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире канала "FreeДом" сказал, что в результате удара по аэродрому "уменьшена возможность российской стороны нанесения ракетных ударов по территории Украины". Эксперт не исключает, что после атаки российская сторона решит перебросить свои борты в другое место.

"Это (поражение российского бомбардировщика - Ред.) и политический ущерб, и военный ущерб, и личное поражение Путина. Вооруженные силы Украины продемонстрировали возможность нанесения ответных ударов по основной составляющей ядерной триаде Российской Федерации, а именно местах дислокации тактических бомбардировщиков, способных нести ядерное вооружение", - отметил аналитик.

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Удар по российскому аэродрому "Сольцы" - что сегодня нужно знать

19 августа появилась информация, что в Новгородской области РФ военный аэродром "Сольцы", на котором базировались ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, атаковали беспилотники. В российском Минобороны утверждают, что был поврежден только один борт.

Эксперти отметили, что российская сторона часто занижает потери, и поэтому поврежденных самолетов может быть больше. В сети появилась информация, что повреждения получили по меньшей мере два борта. Позже в РФ сразу несколько пропагандистов заныли, что РФ не сможет заменить пораженный бомбардировщик.

Справка УНИАН. Ядерной триадой называют оснащенную ядерным оружием стратегическую авиацию, атомные подводные ракетоносцы и межконтинентальные баллистические ракеты.

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