Сейчас в акватории не фиксируется присутствие фрегата, который россияне срочно вывели в Черное море накануне.

Российская Федерация убрала свои ракетоносители сразу в акваториях двух морей: Черном и Азовском. Соответствующие корабли остались только в Средиземном море.

Как сообщает пресс-центр командование Военно-Морских сил ВС Украины, по состоянию на 11:20 четверга в Черном море на боевом дежурстве находится шесть российских кораблей. В Азовском - дежурит один корабль оккупантов. В обоих морях пока ракетоносителей нет.

В то же время, в Средиземном море находится на дежурстве до семи кораблей оккупантов, в том числе - носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до четырех единиц.

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Накануне РФ вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров"

Надо отметить, что в Азовском море вчера также не было ракетоносителей оккупантов, а в Черное море враг экстренно вывел фрегат "Адмирал Макаров", на борту которого было наготове до восьми "калибров".

Интересно, что, согласно информации из открытых источников, этим фрегатом командует предатель - бывший украинский военный, уроженец Винницкой области капитан 1 ранга Григорий Бреев. Он в 2014 году принял присягу ВС РФ.

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