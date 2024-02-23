Стоимость одного такого самолета оценивается в среднем в $400 млн.

Самолет А-50 это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления обеспечивал контроль воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что благодаря этому самолету российские оккупационные войска не только получали информацию о присутствии в воздушном пространстве Украины тактической авиации ВС ВСУ, но и узнавали о пусках ракет с украинской стороны, получали целеуказание для своей тактической авиации и ракетных ударов и даже повышали дальность поражения комплексов ПВО ЗРС С-400.

Аналитик напомнил, что эти самолеты производились с 1985 года, но по состоянию на сегодня в РФ их производство отсутствует. Всего таких самолетов в составе вкс рф, по данным аналитика, 9, но один на бесконечной модернизации, два требуют ремонта, один получил повреждения ударным дроном радиотехнического комплекса "Шмель" в Беларуси, а 14 января один из них ушел в вечное пике - был сбит.

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"Фактически, до 23 февраля 2023 полностью боеспособными были только 4 самолета А-50... Были", - подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что стоимость одного такого самолета оценивается в среднем в $400 млн.

Сбитие вражеского А-50

Буквально час назад стало известно, что над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

А 14 января упал российский самолет А-50 в акватории Азовского моря. Украинская армия сообщила также о подбитии борта Ил-22.

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