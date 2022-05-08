Накануне 9 мая российские оккупанты обсуждают со своими женами по телефону потери армии РФ на войне в Украине, ядерные удары, парады и возвращение домой.
Об этом свидетельствуют перехваты разговоров, которые обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Хуже Чечни. Сейчас идет самая страшная война в истории", - подруга россиянина осознает масштабы развязанной Путиным войны, задумывается о ее цене и возмущается будущими парадами: "У нас ковид, парадов не было. Пережили. А здесь такое положение. Они специально что ли?".
В разведке отмечают, что одна из любимых тем оккупантов – "ядерный апокалипсис":
"Путин отдал приказ неофициально, чтобы до 9 мая все это на хр*н закончить. Если до 9 не закончим, то ядерным хр*ном их всех сжечь, и пусть сдохнут все на хр*н".
Вместо этого сами военные не очень надеются на будущие победы и жалуются на большие потери:
"Не знаю, по какому плану там идет. Но здесь просто п… здесь происходят просто такие страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х. Одним залпом".
В управлении добавили, что россияне ждут возвращения домой, но все понимают, что "такое счастье улыбнется далеко не каждому из них".
Напомним, ранее сообщалось, как российские оккупанты жалуются на большие потери в Украине, а также рассказывают о командирах-трусах.
Вас также могут заинтересовать новости:
- РФ собрала десятки ударных и транспортных вертолетов на границе с Украиной
- "Завалили ее при детях": оккупант похвастался жестоким убийством украинки (аудио)
- "Помолились и ПМ подрезали": "кадыровцы" грабят не только украинцев, но и оккупантов (аудио)