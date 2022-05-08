Разведка поделилась, о чем говорят захватчики со своими женами.

Накануне 9 мая российские оккупанты обсуждают со своими женами по телефону потери армии РФ на войне в Украине, ядерные удары, парады и возвращение домой.

Об этом свидетельствуют перехваты разговоров, которые обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Хуже Чечни. Сейчас идет самая страшная война в истории", - подруга россиянина осознает масштабы развязанной Путиным войны, задумывается о ее цене и возмущается будущими парадами: "У нас ковид, парадов не было. Пережили. А здесь такое положение. Они специально что ли?".

В разведке отмечают, что одна из любимых тем оккупантов – "ядерный апокалипсис":

"Путин отдал приказ неофициально, чтобы до 9 мая все это на хр*н закончить. Если до 9 не закончим, то ядерным хр*ном их всех сжечь, и пусть сдохнут все на хр*н".

Вместо этого сами военные не очень надеются на будущие победы и жалуются на большие потери:

"Не знаю, по какому плану там идет. Но здесь просто п… здесь происходят просто такие страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х. Одним залпом".

В управлении добавили, что россияне ждут возвращения домой, но все понимают, что "такое счастье улыбнется далеко не каждому из них".

Напомним, ранее сообщалось, как российские оккупанты жалуются на большие потери в Украине, а также рассказывают о командирах-трусах.

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