Возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий.

Оккупанты попали по мощностям Попаснянского водоканала.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты оставили без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории,

"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами", - написал он.

Водоснабжение прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горном, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанск.

"Возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий", - подчеркнул глава ОВА.

Как писал УНИАН, враг продолжает интенсивные обстрелы Луганщины в попытках выйти на административные границы области.

В частности, 8 мая в результате очередного авиаудара россиян по Луганской области обесточены Лисичанск и Северодонецк.

7 мая враги сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, в подвале которой прятались около 90 человек. По предварительным сведениям властей, в результате вражеской атаки погибли 60 человек.

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