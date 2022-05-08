Оккупанты попали по мощностям Попаснянского водоканала.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, оккупанты оставили без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории,
"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами", - написал он.
Водоснабжение прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горном, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанск.
"Возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий", - подчеркнул глава ОВА.
Как писал УНИАН, враг продолжает интенсивные обстрелы Луганщины в попытках выйти на административные границы области.
В частности, 8 мая в результате очередного авиаудара россиян по Луганской области обесточены Лисичанск и Северодонецк.
7 мая враги сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, в подвале которой прятались около 90 человек. По предварительным сведениям властей, в результате вражеской атаки погибли 60 человек.