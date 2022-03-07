Президент РФ искренне верил, что для него подготовили первоклассную сеть агентов в нашей стране.

Два дня назад СБУ выкрыла организаторов "федеративной республики Украина". Коллаборанты планировали вести подрывную деятельность в тылу наших военных. Они хотели расколоть страну и создать новую "народную республику", в которую вошли бы Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области. А недавно выяснилось, что президент РФ Владимир Путин очень рассчитывал на таких агентов и подрывную деятельность в Украине. Это и не странно, если учесть колоссальные средства, которые выделялись на пророссийскую пропаганду и создание так называемой "пятой колонны" в нашей стране. Теперь глава РФ решил разобраться, на что были потрачены все деньги, ведь в Украине оккупантов встречают не с цветами, а с оружием наперевес и готовностью защищать родину до победы.

Украинская разведка сообщила УНИАН, что Путин отдал любопытный приказ начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королеву. Президент РФ поручил разобраться, куда были направлены средства, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине с 2014 по 2022 года.

В расхищении средств подозреваются бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и другие.

По данным украинской разведки, упомянутые личности украли около $5 миллиардов. Путин считал, что эти деньги направили на пропаганду, агитационную деятельность, агентов среди националистических организаций, сеть активистов и так далее. Однако президента РФ все восемь лет снабжали откровенной дезинформацией, а средства просто "осваивали". Он рассчитывал, что в Украине армию РФ ждет мощная поддержка, а на деле ситуация получилась обратной. Расследование, которое инициировал российский президент, должно стать тревожным звонком для Виктора Медведчука. Олигарх потратил на те же цели около миллиарда долларов.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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