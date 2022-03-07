Два дня назад СБУ выкрыла организаторов "федеративной республики Украина". Коллаборанты планировали вести подрывную деятельность в тылу наших военных. Они хотели расколоть страну и создать новую "народную республику", в которую вошли бы Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области. А недавно выяснилось, что президент РФ Владимир Путин очень рассчитывал на таких агентов и подрывную деятельность в Украине. Это и не странно, если учесть колоссальные средства, которые выделялись на пророссийскую пропаганду и создание так называемой "пятой колонны" в нашей стране. Теперь глава РФ решил разобраться, на что были потрачены все деньги, ведь в Украине оккупантов встречают не с цветами, а с оружием наперевес и готовностью защищать родину до победы.
Украинская разведка сообщила УНИАН, что Путин отдал любопытный приказ начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королеву. Президент РФ поручил разобраться, куда были направлены средства, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине с 2014 по 2022 года.
В расхищении средств подозреваются бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и другие.
По данным украинской разведки, упомянутые личности украли около $5 миллиардов. Путин считал, что эти деньги направили на пропаганду, агитационную деятельность, агентов среди националистических организаций, сеть активистов и так далее. Однако президента РФ все восемь лет снабжали откровенной дезинформацией, а средства просто "осваивали". Он рассчитывал, что в Украине армию РФ ждет мощная поддержка, а на деле ситуация получилась обратной. Расследование, которое инициировал российский президент, должно стать тревожным звонком для Виктора Медведчука. Олигарх потратил на те же цели около миллиарда долларов.
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.