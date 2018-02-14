Беларусь готова отправить миротворцев на Донбасс: названы условия

Глава Минобороны Беларуси заявил, что белорусские миротворцы могут быть отправлены на Донбасс при соблюдении определенных условий.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков заявляет, что его страна готова отправить своих миротворцев на Донбасс, если будет соответствующее решение Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает белорусский портал новостей TUT.BY.

Глава оборонного ведомства Беларуси рассказал, при каких условиях Беларусь сможет отправить миротворцев на Донбасс.

Читайте такжеВ Беларуси стартуют российские военные учения "Запад-2017"

"Мы имеем миротворческую роту, численность штата 100 человек, 50 - постоянные, 50 - переменные", - сказал Равков, отвечая на вопрос о том, может ли Беларусь отправить миротворцев на Донбасс.

По его словам, эта рота «изучает английский язык, опыт других стран и в данный момент может выполнить задачу в любой точке мира».

"Но решение должен принимать Совет безопасности ООН, страна, в которую везут эту роту, и страны, которая ее отправляет. У нас еще решение должен принимать президент. Кроме того, миротворцы должны будут подписать письменное согласие. При соблюдении этих условий мы готовы выполнить поставленную задачу", - сказал Равков.

Ранее в МИД Беларуси заявляли, что готовы отправить своих миротворцев на Донбасс для урегулирования ситуации в регионе. В Минске также рекомендуют подключить к мирным переговорам США.