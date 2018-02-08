В Беларуси заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс

"Дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод на Донбасс миротворцев - разумеется, в том числе и белорусских", - заявил глава МИД Беларуси.

Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс для урегулирования ситуации в регионе. В Минске также рекомендуют подключить к мирным переговорам США.

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Об этом в интервью газете Известия заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. "Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод на Донбасс миротворцев - разумеется, в том числе и белорусских", - заявил глава МИД Беларуси.

Макей также отметил, что глава белорусского государства давно и открыто рекомендовал расширить формат переговоров, подключить к нему в первую очередь Соединенные Штаты. Кроме того, он подчеркнул, что "альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины нет".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может быть развернута в 2018 году.