В МИД Германии неудовлетворены состоянием выполнения Минских соглашений

Германия призывает все стороны на Донбассе продемонстрировать политическую волю для реализации Минских соглашений.

Министерство иностранных дел Германии заявляет, что с момента заключения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений всеми сторонами слишком мало сделано для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Германии по случаю третьей годовщины со дня заключения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в феврале 2015 года, сообщает сайт ведомства.

«Благодаря Минским соглашениям удалось сдержать конфликт на востоке Украины и не допустить большого пожара в регионе. При наличии политической воли сегодня все еще можно достичь прогресса - как это продемонстрировал успешный обмен сотен заложников в конце декабря. Однако после трех лет мы не можем быть удовлетворены состоянием воплощения (Минских соглашений)», - говорится в заявлении.

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При этом отмечается, что «слишком мало было достигнуто для урегулирования конфликта, унесшего жизни более 10 тыс. человек».

«Снова и снова перемирие нарушается, в не меньшей степени в зимние месяцы, а боевые действия имеют опустошительные последствия: людям не хватает угля для обогрева, воды и пищи», - отмечают в МИД Германии.

«Мы обращаемся ко всем сторонам в конце концов продемонстрировать политическую волю с целью воплощения Минских соглашений. Сначала важно стабилизировать ситуацию с безопасностью и вывести тяжелое вооружение из региона. Предполагаемая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций сможет обеспечить возможности для выполнения Минских соглашений», - подчеркнул представитель МИД.

Также он сообщил, что Германия вместе с Францией продолжат активно работать в «нормандском формате» над поиском путей урегулирования ситуации, которые в итоге приведут к миру в регионе.

Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, была принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрены обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.