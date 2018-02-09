"Крыша протекает, внутри вода": в сети показали, во что превратился Донецкий ж/д вокзал (фоторепортаж)

Сегодня железнодорожный вокзал в Донецке стоит заброшенным и разбитым.

Донецкий железнодорожный вокзал на сегодняшний день находится в плачевном состоянии.

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"Поезда сюда больше не ездят. Железную дорогу еще три года назад завалило обломками моста, и с тех пор их так и не убрали. Новые здания железнодорожного вокзала, которые построила проклятая Украина к Евро-2012, стоят заброшенные, с побитыми окнами, которые лишь местами заколочены фанерой", - пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

"Здание никому не нужно. Крыша протекает, внутри все время вода, перекрытия гниют. Скоро все это придет в полную негодность", - добавил он.

Ранее в сети появились фотографии автовокзала "Западный" в Донецке, полностью уничтоженного в результате обстрелов боевиков.