В освобожденной украинскими военными Катериновке жил террорист "Дохлый"

Его удостоверение нашли военные. Однако в настоящее время не известно жив ли он сейчас.

В освобожденной украинскими военными Катериновке Луганской области жил командир боевиков, которые контролируют Первомайск.

Читайте такжеУкраинские военные взяли под контроль поселок Катериновка на Луганщине - волонтерОб этом в своем Facebook сообщил корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

"В одном из домов жил командир боевиков. Позывной "Дохлый". Жив ли сейчас "Дохлый", доподлинно неизвестно. Удостоверение нашли военные", - написал он.

Напомним, об освобождении Катериновки, которая ранее принадлежала к "серой зоне", стало известно накануне.