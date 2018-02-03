В освобожденной украинскими военными Катериновке жил террорист "Дохлый"
21:50, 03 февраля 2018
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Его удостоверение нашли военные. Однако в настоящее время не известно жив ли он сейчас.
Иллюстрация REUTERS
В освобожденной украинскими военными Катериновке Луганской области жил командир боевиков, которые контролируют Первомайск.
Читайте такжеУкраинские военные взяли под контроль поселок Катериновка на Луганщине - волонтерОб этом в своем Facebook сообщил корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.
"В одном из домов жил командир боевиков. Позывной "Дохлый". Жив ли сейчас "Дохлый", доподлинно неизвестно. Удостоверение нашли военные", - написал он.
Facebook/Андрей Цаплиенко
Напомним, об освобождении Катериновки, которая ранее принадлежала к "серой зоне", стало известно накануне.
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