Самые тяжелые потери за прошедшие сутки силы АТО понесли в районе Катериновки - Минобороны

Самые тяжелые потери за прошедшие сутки силы АТО понесли в районе Катериновки Марьинского района на Донецком направлении.

Читайте такжеПод Авдеевкой две ДРГ боевиков пытались захватить позиции украинских военных (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, семь получили ранения и травмы", - сказал Лысенко.

Он добавил, что самые тяжелые потери приходятся на Катериновку, где в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий, а двое получили ранения.

Еще двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского.

"По одному воину в результате вражеских обстрелов были ранены вблизи Авдеевки, в Марьинке и в Водяном", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики совершили 54 обстрела позиций сил АТО.