Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали почти 170 взрывов на Донбассе

В Луганской области количество взрывов превысило число взрывов в Донецкой области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали почти 170 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 24 января до 19:30 25 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Однако миссия зафиксировала меньше взрывов (70 против 83)", - говорится в отчете.

По данным наблюдателей, ведение огня было зафиксировано в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Авдеевки, Березовки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе почти 100 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (один взрыв)", - говорится в отчете.

В частности, представители миссии, находясь в контролируемой боевиками "ЛНР" деревне Сабовка, слышали 88 взрывов из неустановленного вооружения на расстоянии 15-20 км со стороны юга, юго-запада. По оценке миссии, в этом районе проходили учения с боевой стрельбой.