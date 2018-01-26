Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали почти 170 взрывов на Донбассе

22:02, 26 января 2018
Война
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По данным наблюдателей, ведение огня было зафиксировано в районе Донецкой фильтровальной станции / фото УНИАН

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Однако миссия зафиксировала меньше взрывов (70 против 83)", - говорится в отчете.

По данным наблюдателей, ведение огня было зафиксировано в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Авдеевки, Березовки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе почти 100 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (один взрыв)", - говорится в отчете.

В частности, представители миссии, находясь в контролируемой боевиками "ЛНР" деревне Сабовка, слышали 88 взрывов из неустановленного вооружения на расстоянии 15-20 км со стороны юга, юго-запада. По оценке миссии, в этом районе проходили учения с боевой стрельбой.

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Теги: #АТО на Донбассе ОБСЕ