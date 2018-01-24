Россия создает на Донбассе новый "отряд" - СМИ

Россия создает на Донбассе отдельный спецбатальон с местом дислокации в оккупированном Донецке.

Он будет состоять исключительно из местных и подчиняться непосредственно Главному разведывательному управлению. Об этом передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники в Донецке.

Читайте такжеТеррористы в соцсетях: в донецкой области СБУ разоблачила информаторов "ДНР"

"Численность батальона 570 человек. Название "ИРБИС". Из "ЛНР" и "ДНР" набирают исключительно местных. Офицеры - россияне. Будет подчиняться непосредственно ГРУ. Функции еще не совсем ясны, но в основном для карательных операций, зачисток (именно на местах)". - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за слишком высокого уровня коррупции могут щемить всех - от простых смертных до главаря "ДНР" Захарченко.

"Уже пришло "железо" и личное оружие из России. Сейчас решаются последние вопросы с документами и обустройством", — сообщил источник СМИ.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе оккупанты ограничивают возможность выезда на подконтрольную Украины территорию людям, работающим в так называемых органах местной власти и бюджетникам, для предотвращения дальнейшего снижения доверия населения временно захваченных районов Донбасса.