В "ЛДНР" ограничивают бюджетникам выезд на подконтрольную Украине территорию - Минобороны

Оккупанты ограничивают возможность выезда на подконтрольную Украины территорию людям, работающим в так называемых органах местной власти и бюджетникам, для предотвращения дальнейшего снижения доверия населения временно захваченных районов Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

«По информации Главного управления разведки Минобороны, для предотвращения дальнейшего снижения доверия населения временно захваченных районов Донбасса, российско-оккупационная администрация ограничивает возможность выезда на подконтрольную Украины территорию лицам, работающим в так называемых органах местной власти и бюджетникам», - сказал он.

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По словам пресс-секретаря, в частности, работникам медицинских и учебных заведений под подпись доведено распоряжение главаря одной из фейковых республик о запрете на выезд без оформления специального разрешения.

«В отношении отказавшихся поставить свои подписи, сейчас составляют акты, которые передают в нелегитимные правоохранительные органы. Такие меры оккупационных властей возмущают работников бюджетной сферы и некоторые из них вынуждены уволиться с работы», - добавил Гуцуляк.

15 января СМИ сообщили, что главари "ДНР" запретили бюджетникам выезжать на неоккупированную территорию Украины.