Другого такого села на карте АТО нет: на Донбассе ВСУ и боевики "поделили" населенный пункт (видео)

12:53, 22 января 2018
Война
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Зайцево Донецкой области разделено пополам, а линия фронта пересекает центральную улицу.

Украинские военные заставляют боевиков покинуть свои укрепления и отступить. Поэтому медленное продвижение вперед все же продолжается.

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Тем временем в некоторых городах бои не утихают. Так, в Зайцево они уже длятся годами: украинские военные и боевики здесь буквально смотрят друг другу в глаза.

"Село "разделено" пополам, линия фронта пересекает центральную улицу. Впрочем, к такой странной ситуации здесь привыкли все", - говорится в сюжете.

Как сообщал штаб АТО, почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Но поздно вечером 21 января боевики дважды обстреляли позиции украинских военных на Светлодарской дуге.

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Теги: #Зайцево линия фронта#ситуация в Зайцево