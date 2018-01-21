Воин-доброволец ВСУ привез сотню портретов с войны (видео)

Во Львове воин-доброволец представил портреты своих собратьев. Нарисовал их Сергей Пущенко во время службы на Донбассе. Сейчас в его коллекции более ста картин с украинскими защитниками.

Как говорится в сюжете 24 канала, он рисовал их не только на базе, но и на передовой. В целом художник создал 110 портретов своих друзей.

Он воевал два года. И как только была возможность, откладывал автомат, брал в руки кисть и краски, садился у мольберта и рисовал портреты своих собратьев. Иногда работать нужно было очень быстро.

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"Около часа рисовал. Начинались неблагоприятные условия и надо было заканчивать быстро и прятаться. А были портреты, которые рисовал по 6-5 часов масляными красками", — отметил Сергей Пущенко.

Служил Сергей в отдельном батальоне "Правого сектора", впоследствии Украинской Добровольческой Армии. Поэтому собратьев у него немало. И возле портрета каждого есть что вспомнить.

Каждого бойца Сергей просил оставить свое послание современникам и потомкам.