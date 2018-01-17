На Донбассе погиб боец "Правого сектора" (фото)

На Донетчине вечером 16-го января погиб боец "Правого сектора" Андрей Витвицкий с позывным "Спикер". Об этом сообщили в ПС на странице в Facebook.

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"От начала Майдана боролся в рядах нашего движения. После Майдана он посвятил себя войне", - говорится в сообщении.

Витвицкий родился в Ивано-Франковске 31 декабря 1987 года. До того, как пошел воевать в АТО, учился во Львове в римско-католической семинарии. У него осталась мама, жена и дочь, передает ТСН.

Как сообщал штаб АТО, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве получили несовместимые с жизнью ранения двое военнослужащих ВСУ, еще пятеро получили боевых травм.