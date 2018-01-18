"Новые донецкие": журналисты рассказали, как в "ЛДНР" произошла двойная оккупация из-за "переселенцев" из России

"Переселенцы" из России, преимущественно военные и чиновники, забирают пустующие квартиры в Донецке и Луганске, предпочитая дорогую недвижимость в центральных районах.

Они и оккупируют опустевшее жилье. Таких "гостей" из РФ, по данным группы "Информационное сопротивление", за три года с начала войны на востоке набралось немало — около 10 тыс., говорится в статье журнала "Новое время".

Как правило, "переселенцы" из РФ селятся в оставленных домах и квартирах обеспеченных людей, выбирая престижные районы Донецка и Луганска.

Егор Фирсов, экс-депутат Верховной Рады и глава партии "Альтернатива", судьбу своей квартиры в центре Донецка знает четко: в 2014 году в нее въехали чеченцы. Фирсов рассказывает, что через несколько месяцев захватчики съехали — забрали все вещи, оставили только книги. "Потом въехали какие-то бомжеватые военные,— поясняет Фирсов.— Те вообще там ощущают себя, как боги: заходят куда хотят, живут где пожелают".

Многие россияне, которые нынче обосновались на Донбассе, попали туда в 2014–2015 годах, говорит бывший житель Донецка Сергей Гармаш, главный редактор сайта "ОстроВ". Как правило, среди этой категории "новых донецких" преобладали люди с небольшим достатком — бывшие работяги из центральных областей России или Кавказа.

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Кроме того, появление заметного числа российских кадровых военных на Донбассе признал Алексей Мильчаков, русский боевик-националист, покинувший восток Украины в 2015 году.

"Кадровые офицеры РФ, а также присылаемые Кремлем различные кураторы и чиновники, стали основой второй волны "эмигрантов", постепенно оседающих на Донбассе. Несмотря на то что в рядах этой категории приезжих постоянно проходит ротация, часть из них остается жить в Донецке", - рассказали журналисты.

Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, говорит: массовые переселения россиян его ведомство наблюдает как в Крыму, так и на Донбассе.

Отмечается, что если "официальные лица ДНР" узнают, что хозяева квартиры выехали, то вначале "полицейские" опечатывают квартиру. А после, как поясняет журналист Денис Казанский — один из тех, кто выехал из Донецка с началом войны,— эти самые "официальные лица" подселяют кого-нибудь на пустующие квадратные метры.

"Приезжие россияне в основном селятся в крупных городах типа Луганска. Остальные города — полная черная дыра",— говорит правозащитник Павел Лисянский.

Тука считает, что заселение оккупированных городов приезжими из РФ – это не жадность, а технология. Рассчитана она на то, чтобы закрепить людей на захваченной территории. Тем самым создается прослойка жителей, которым есть что терять в случае, когда Украина вернет себе эти территории.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 18 января 2018 года