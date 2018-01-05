"Новороссия" оказалась "пшиком": в ИС рассказали о падении боевого духа среди боевиков "ЛНР"

На оккупированной территории Луганской области отмечается усиливающееся влияние российской ФСБ.

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Как отмечает группа «Информационное сопротивление», ранее, в период «правления» Плотницкого, «республику» контролировали конкурирующие между собой ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ. Это часто приводило к конфликту интересов и реальным конфликтным ситуациям. Сам же Плотницкий больше тяготел к ГРУ-шникам.

«После «переворота» и бегства главаря «республики» в Россию в ОРЛО резко активизировались представители ФСБ. Помимо тотального контроля бизнес-среды, "фэсы" «сели» на руководящие должности в «армейских подразделениях», осуществляя постоянный контроль над ситуацией вплоть до ротного уровня. Цель очевидна: найти и «перевоспитать» среди боевиков недовольных новой «властью» и ситуацией в «лнр» в целом. Тех, кто громче всех возмущается, увольняют», – говорится в сообщении ИС.

Подчеркивается, что в целом среди боевиков царит упадок боевого духа и неверие в «светлое будущее». «Уже совершенно ясно, что «новороссия» оказалась пшиком, а самих «вояк» используют как пешек в политических играх», – добавили в ИС.