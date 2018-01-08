Штаб АТО: рождественское перемирие продержалось почти сутки

Почти сутки продержалось Рождественское перемирие. Но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по 7 января 2018 года.

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В частности, на Донецком направлении, противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонительным укреплениям сил АТО возле Верхнеторецкого. Здесь оккупанты выпустили в сторону наших защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь в ответ не открывали. На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинской учреждения.

Как сообщал УНИАН, по данным СЦКК, боевики во время "новогоднего перемирия" обустраивали новые огневые позиции.