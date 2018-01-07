Боевики во время "новогоднего перемирия" обустраивают новые огневые позиции - СЦКК

Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики НВФ ОРДО/ОРЛО продолжают использовать введенный на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создания новых огневых позиций.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, особенно циничным является то, что возведение указанных фортификаций и размещения на них военной техники и вооружения осуществляются в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно оккупированной территории.

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"Так в отчете СММ ОБСЕ за 03.01.2018 указано, что такие нарушения обнаружены в восточной части г. Кальмиусское (кол. Комсомольское, 42 км на юго-восток от Донецка), где техника и оборудованный военный объект расположены возле жилого дома. Также зафиксировано оборудование окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от с. Калиново-Борщеватое (Луганская область) и непосредственно вокруг жилого сектора с. Стыла (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие циничные действия являются свидетельством жестокого равнодушия к местного населения и попыткам боевиков НЗФ ОРДО/ОРЛО в очередной раз использовать мирных жителей населенных пунктов оккупированных территорий в качестве «живого» щита.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ зафиксировали 150 взрывов за сутки на Донбассе.