Сегодня боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе - штаб
Оба нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении.
Несмотря на новогодне-рождественское перемирие боевики российско-оккупационных бандформирований в течение сегодняшнего дня совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
Согласно информации, оба нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении.
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"На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям вокруг Водяного. Здесь противник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной правительству Украины Саханки, а затем, по украинским защитникам в этом районе, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки", - говорится в сообщении.
На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.