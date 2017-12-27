Сегодня боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе - штаб

Несмотря на новогодне-рождественское перемирие боевики российско-оккупационных бандформирований в течение сегодняшнего дня совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Согласно информации, оба нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении.

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"На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям вокруг Водяного. Здесь противник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной правительству Украины Саханки, а затем, по украинским защитникам в этом районе, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки", - говорится в сообщении.

На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.