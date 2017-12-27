Большой обмен пленными на Донбассе: все освобожденные украинцы - на подконтрольной Киеву территории
17:42, 27 декабря 2017Война
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Сегодня состоялся обмен украинских заложников на осужденных в Украине лиц, включенных оккупантами в списки для обмена.
Иллюстрация REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что все 74 освобожденных из плена контролируемых Россией боевиков украинских заложника уже находятся на контролируемой правительством Украины территории.
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Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе завершился процесс обмена пленными, из плена контролируемых Россией боевиков освобождены 74 украинца.
Все 74 украинских заложники уже дома, на контролируемой нашей армией территории.— Петр Порошенко (@poroshenko) December 27, 2017
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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе