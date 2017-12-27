Большой обмен пленными на Донбассе: все освобожденные украинцы - на подконтрольной Киеву территории

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что все 74 освобожденных из плена контролируемых Россией боевиков украинских заложника уже находятся на контролируемой правительством Украины территории.

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Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе завершился процесс обмена пленными, из плена контролируемых Россией боевиков освобождены 74 украинца.