Российское оккупационное командование пополняет ряды боевиков лицами с судимостями - Мотузяник

Российское оккупационное командование пополняет ряды боевиков лицами с судимостями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«По данным Главного управления разведки Минобороны, сейчас наибольшую озабоченность российского командования вызывает неспособность так называемого офицерского состава остановить падение уровня воинской дисциплины и совершение подчиненными преступлений против гражданского населения. Также у оккупанта возникла проблема роста количества небоевых потерь и низкого уровня комплектования. Ухудшение мотивации населения временно оккупированных территорий к участию в незаконных вооруженных формированиях, заставляет российское оккупационное командование принимать в свои ряды лиц с судимостями, осуществлять набор пополнения без надлежащего предварительного изучения», - сообщил Мотузяник.

Он также отметил, что основным ресурсом комплектования оккупационных сил по дефицитным военно-учетным специальностям остаются кадровые военные российских вооруженных сил, а также российские наемники, которые имеют опыт воинской службы.