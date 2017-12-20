Установка, из которой сбили MH17 на Донбассе, имеет российское происхождение - британская разведка

Британская разведка MI6 уверена, что ракетная установка, из которой сбили малазийский самолет рейса MH17 в небе над Донбассом, имеет российское происхождение.

Об этом говорится в ежегодном докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании, передает "Радио Свобода".

Читайте такжеКлючевой фигурант дела о сбитом над Донбассом MH17 оказался российским генералом - расследование (аудио)

"Россия ведет информационную войну в массовом масштабе. Один из ранних примеров этого – чрезвычайно интенсивная, многоканальная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбитый самолет MH17 (абсолютная неправда: мы знаем, без всякого сомнения, что российские военные поставляли и потом восстановили ракетную пусковую установку)", – говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года – погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Международная команда по расследованию этой авиакатастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.