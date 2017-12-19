Сутки в АТО: боевики усилили огонь на Светлодарской дуге, применяют тяжелую артиллерию

За сутки российско-террористические войска 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции, в более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за 18 декабря.

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, отметили в штабе.

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В целом ситуация в районе проведения АТО в вечернее время оставалась сложной с тенденцией к обострению. Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать Минские договоренности и применяли запрещенные образцы вооружения, в частности, минометы и тяжелую артиллерию.

На Луганском направлении, говорится в сводке, эпицентром огневой активности остается Светлодарская дуга. После вчерашнего обстрела населенного пункта Новолуганское, где оккупанты применили по мирным жителям реактивные системы залпового огня и выпустили не менее 40 реактивных снарядов, в темное время суток обстрелы в этом районе не прекратились.

В частности, десять артиллерийских снарядов калибра 122 мм упали неподалеку от Майского, а около 20 снарядов 122-го калибра разорвалось возле Гладосово. Также из минометов различных типов боевики интенсивно вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе Луганского и Лозового. Всего за прошедшие сутки только в районе этих прифронтовых населенных пунктов оккупанты выпустили около 200 боеприпасов.

На других ключевых участках обороны сил АТО в вечернее время было относительно спокойно, отметили в штабе

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с представителями других силовых ведомств продолжают оказывать помощь пострадавшим жителям Новолуганского. Украинские военные медики в первые минуты после варварского обстрела российскими наемниками этого населенного пункта стабилизировали состояние восьми пострадавших, среди которых один ребенок, и направили их в ближайшие стационарные медучреждения.