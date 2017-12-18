Обстрел Новолуганского: есть вероятность второго удара боевиков по поселку, четыре человека ранены

В результате обстрела боевиками из «Градов» поселка Новолуганское ранения получили 4 человека и повреждено 20 домов. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Поступила информация по повреждению 20 домов и общежития, обнаружили повреждения крыши в здании детского сада. В поселке перебиты линии электроснабжения.На месте происшествия развернут оперативный штаб», - написал он.

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Жебривский также отметил, что на жилой сектор упало минимум 15 снарядов систем залпового огня «Град». Он отметил, что обнаружено 8 домов с прямым попаданием снарядов.

"Пострадало 4 человека: двое женщин и двое мужчин. Им оказывают помощь в больницах. Один человек пострадал сильно - его сейчас оперируют. Есть вероятность второго удара по поселку. Люди предупреждены и находятся в укрытии", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня примерно в 17:00 боевики из населенного пункта Горловка из реактивных систем залпового огня осуществили обстрел населенного пункта Новолуганское.

По данным штаба АТО, есть жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых зданий.