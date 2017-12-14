ОБСЕ за сутки зафиксировала 1620 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 1620 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается в отчете миссии за период с 19:30 12 декабря до 19:30 13 декабря, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 520 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 1120 взрывов)", - говорится в отчете.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 1100 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 45 взрывов)", - добавили в миссии.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще один боец был ранен. Зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.