За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще один боец был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении под вражеским огнем из гранатометов оказались украинские позиции у Станицы Луганской и Луганского.

На Донецком направлении напряженной ситуация была в окрестностях Авдеевки, где оккупанты били из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Там также работал и враждебный снайпер. Опорные пункты у Каменки, Песков и шахты "Бутовка" накрыли огнем с пехотного вооружения.

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На Приазовье российские наемники не давали покоя защитникам Гранитного, там они вели огонь из стрелкового оружия.

"В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность агрессора. К сожалению, вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский защитник, еще один был ранен", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, ОБСЕ за сутки зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе.