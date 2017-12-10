С начала суток боевики 8 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики российско-оккупационных бандформирований продолжали вести огонь по позициям сил АТО, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, в целом, с полуночи, боевики осуществили 8 прицельных обстрелов позиций ВСУ.

Согласно информации штаба, эпицентром напряженности стало Донецкое направление.

"Наибольшая интенсивность вражеских провокаций наблюдалась в районе Авдеевки. Здесь противник обстреливал украинских воинов из гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в течение четырех часов. Кроме того, под огонь из минометов и пехотного вооружения попали позиции Вооруженных Сил Украины вокруг Песков, а из гранатометов захватчики стреляли вблизи шахты «Бутовка»", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВоенные врачи рассказали о состоянии раненых в адскую ночь в АТО

Кроме того, на Приазовье боевики утром выпустили десять мин 82-го калибра по защитникам Чермалыка, а после обеда из 120-мм минометов и легкого пехотного вооружения вели огонь по защитникам Гнутово. Из гранатометов враг обстреливал наша опорные пункты возле Широкино, а из стрелкового оружия - оборонительные укрепления неподалеку от Старогнатовки и Марьинки.

В то же время, на Луганском направлении в течение дня не зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня.

"Почти в каждом случае наши воины давали агрессору адекватный ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что вчера боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях.