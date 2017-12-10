Вчера боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров.

Как говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО, особенно боевики особенно активизировались в темное время суток.

Сообщается, что на Луганском направлении враг неоднократно из 120-мм минометов, зенитной установки, вооружения БМП и стрелкового оружия вел огонь по оборонительным укреплениям ВСУ возле Троицкого и Крымского.

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«Во время огневых провокаций в районе Луганского и Попасной противник несколько раз обстреливал украинские опорные пункты из минометов 82-го калибра и гранатометов. Из вооружения БМП боевики нарушали перемирие вблизи Зайцево, а из пулеметов - осуществляли обстрелы по опорным пунктам неподалеку от Новоалександровки и Светлодарска», – говорится в сообщении.

На Донецком направлении вражеская активность сосредоточилась в районе Авдеевки. Здесь захватчики из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Песков и шахты Бутовка, а из пехотного вооружения обстреливали южные окраины Авдеевки. Кроме того, на Приазовье незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП по защитникам Водяного и Талаковки.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случаях, когда обстрелы противника составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения Вооруженных Сил Украины отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия», – отметили в штабе.

Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.