Гаагский трибунал зафиксировал признаки международного вооруженного конфликта на Донбассе

Прокурором Гаагского суда были зафиксированы два периода особенно ожесточенных боев с начала вооруженного конфликта на Донбассе: в Иловайске в августе 2014 года и в Дебальцево с января по февраль 2015 года.

Об этом говорится в отчете прокурора МУС Фату Бенсуда, обнародованном на официальном сайте суда.

Читайте такжеЕще одно доказательство зверств для Гааги: "ДНР" опубликовала запись убийства украинского солдата (видео)

В частности, прокуратура МУС установила факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами Российской Федерации.

Согласно сообщению, предварительным расследованием установлено, что вооруженные формирования боевиков "ДНР" и "ЛНР" "достаточно организованы, чтобы рассматриваться как стороны немеждународного вооруженного конфликта". В то же время сообщается о возможности рассматривать противостояние на востоке Украины как международный конфликт.

"Канцелярия Прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего следует, что самое позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом, на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт", - говорится в докладе.