Сутки в АТО: 30 вражеских обстрелов, горячее всего было на Светлодарской дуге

За минувшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов один воин ВСУ был ранен, еще двое - получили боевые травмы, сообщил пресс-центр штаба АТО.

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В штабе отметили осложнение ситуации в зоне АТО.

"Российско-оккупационные войска возобновили обстрелы позиций сил АТО из тяжелой артиллерии. Особенно активно противник нарушал перемирие в темную пору суток", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении горячее всего было на Светлодарской дуге. Здесь оккупанты выпустили более 20 снарядов из артиллерии калибра 152-мм вблизи Новолуганського. Возле этого населенного пункта, а также неподалеку Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Золотого, Попасной и Новотошковского противник интенсивно обстреливал украинские оборонительные укрепления из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении эпицентром противостояния стало Приазовье. В частности, вблизи Водяного и Широкиного враг в течение нескольких часов вел огонь из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров. Украинские позиции возле Талаковки противник обстрелял из 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя и Гнутового – из пехотного вооружения. На рассвете из противотанкового ракетного комплекса оккупанты вели огонь возле Опытного.

Всего захватчики выпустили по опорным пунктам сил АТО не менее 200 снарядов и мин.

Также российские наемники возобновили обстрелы непосредственно прифронтовых населенных пунктов. Под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате последнего обстрела ранения получила 31-летняя женщина.